Lagerbäck gjorde unntak for Hovland og Henriksen

– Etter disse to kampene vil spilletid få betydelig større betydning. Even er med fordi jeg mener han er den beste for landslaget dersom han kommer i gang og får spille etter sommerpausen, men havner han i samme situasjon også da, så skal det være veldig dårlig konkurranse på stopperplass for at han tas ut igjen, sa Lagerbäck om uttaket.

Henriksen har slitt med skader det meste av våren. Han ble kalt inn til Lagerbäcks debut i mars bare for å hilse på, og det er ikke sikkert det blir mye mer nå.

– Markus er et spørsmålstegn. Han er fortsatt ikke 100 prosent restituert, men vi vil ha ham med et par dager likevel, sa han.

Tester

I 24-mannstroppen som ble presentert tirsdag var åtte nye navn i forhold til troppen fra Lagerbäcks debutkamp mot Nord-Irland.

Det kommer blant annet av at Joshua King, Veton Berisha og Anders Konradsen er ute med skader, mens André Hansen mangler av private årsaker.

Siden Norge i praksis er ute av kampen om VM-plass, benytter Lagerbäck anledningen til å teste nye spillere.

– Vi vil rotere litt, og den informasjonen ga vi til spillerne etter kampen i Nord-Irland. Det betyr ikke at de som ikke er med nå er borte. Etter denne samlingen vil vi gå videre med det vi tror er den beste troppen, sa Lagerbäck.

Glad for Selnæs

Ved siden av de fire nevnte er Fredrik Semb Berge, Adama Diomandé, Vegar Eggen Hedenstad og Jørgen Skjelvik borte fra troppen i Belfast.

De nye er Haitam Aleesami, Ole Selnæs (begge utestengt sist), Martin Linnes, Anders Trondsen og de fire mulige debutantene Bjørn Maars Johnsen, Ohi Omoijuanfo, Birger Meling og Mathias Dyngeland.

– Selnæs er utestengt mot Tsjekkia, men kan spille mot Sverige. Det føles kjempebra å ha ham med igjen og få lære ham å kjenne, sa Lagerbäck.

Selnæs har vært utestengt fra landslaget som følge av sine uttalelser til dommeren etter tapet i Aserbajdsjan i oktober i fjor.

