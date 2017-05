Johaug: – Ser at langrenn og idrett ikke er hele livet

Det forklarer langrennsstjernen selv etter flere lange måneder på sidelinjen med suspensjon. Måneder som har gitt henne tid til å tenke litt annerledes enn under de mest hektiske mesterskaps- og verdenscupsesongene.

– Jeg har på en måte sett at livet har andre sider også. At langrenn og idrett ikke er hele livet. Det er litt godt å få oppleve det også. Eller, godt og godt ... jeg skulle gjerne ha vært det (utestengelsen) foruten. Men man får litt perspektiv på ting, sier Johaug til NTB.

Psykisk styrke

28-åringen har akkurat gjennomført dagens andre treningsøkt i strålende sol på snøkledde Sognefjellet. Hun er ved godt mot og har innsett at utelukkelsen tross alt ikke er verdens undergang.

– Jeg har vel lært i denne perioden her at livet går videre. Og jeg er frisk, jeg har friske folk rundt meg, jeg har ikke mistet noen. Det er det viktigste, sier Johaug, som altså klarer å finne noe positivt i det ufrivillige pauseåret fra konkurranser.

– Jeg merker at jeg ser ting på litt andre måter. Jeg ser at toppidretten ikke er hele livet mitt, slik jeg kanskje har følt i enkelte perioder før. Jeg tror jeg kommer styrket ut av dette psykisk også. At jeg lærer å takle ting på litt andre måter når man kommer opp i vanskelige situasjoner senere i livet.

– Har aldri jukset

Johaug klarte å leve som normalt selv når trykket rundt dopingsaken var på sitt heftigste. Det begrunner hun med at hun selv vet at hun ikke er en juksemaker.

– Jeg vet innerst inne at jeg aldri har jukset. Og jeg vet så godt selv hva jeg står for, og de verdiene er det viktigste for meg. Så får folk gjøre seg opp sin mening. Det får jeg ikke gjort noe med, sier hun.

Skiesset er inntil videre utestengt i 13 måneder for å ha brukt en forbudt krem mot en solforbrent leppe. Hun har aldri angret på at hun viet livet sitt til langrenn selv om den positive dopingprøven har satt karrieren på vent.

– Nei, det har jeg aldri følt. Jeg har en sånn glede av å trene, av mestringsfølelsen og av å prøve å bli bedre.

Eksperimenterer

Å trene er for øvrig noe hun har gjort mer av i vår enn noen gang tidligere. Uten konkurranser er det blitt mer tid til det.

– Jeg føler jeg har fått trent godt, eksperimentert litt på trening og fått litt kontinuitet i det. Så får vi se hvilke utslag det gir.

Hva har du eksperimentert med?

– Jeg har trent mer, gått mer på ski enn tidligere. Jeg har også testet et tre ukers høydeopphold i Aspen i mars, der jeg storkoste meg.

Du klarer å kose deg litt også?

– Det er lenge siden det her skjedde, og man lærer seg å leve hver dag. Det går liksom gradvis mer og mer over. Det var jo i starten det var verst, sier hun.

