Sato første japanske Indy 500-vinner

Brasilianske Castroneves har vunnet løpet tre ganger, men måtte nøye seg med 2.-plass i år. Det var Sato som kunne feire seieren på tradisjonelt vis ved å ta en slurk av en melkeflaske og tømme resten over seg selv.

– En utrolig følelse, ropte Sato mens han ble omfavnet av teamsjef Michael Andretti.

– Han kjørte utrolig bra, sa Andretti.

Alonso-stopp

Den spanske Formel 1-føreren Fernando Alonso bidro til enorm interesse for den 101. utgaven av løpet. Han måtte bryte 21 runder før slutt i debutløpet, på grunn av motorsvikt.

Alonsos uttalte mål er å bli den første som vinner Monacos Grand Prix (som han har gjort to ganger), Indy 500 og Le Mans 24-timers.

Alonso hadde femte beste startspor og var tidlig i ledelsen. Han ledet blant annet da løpet tidlig måtte avbrytes midlertidig etter en spektakulær ulykke der Scott Dixon (som hadde pole position) og Jay Howard var de involverte førerne.

Gjennom lufta

Drøyt en firedel av de 200 rundene var tilbakelagt da engelske Howard mistet kontrollen og sneiet veggen. Deretter støtte han sammen med newzealenderen Dixon.

Dixons bil ble slengt gjennom lufta og traff autovernet. Bilen ble nesten fullstendig ødelagt, men både Dixon og Howard kunne selv stige ut av vrakene.

På grunn av skader i autovernet måtte løpet stoppes midlertidig.

Alonso mistet ledelsen, men var fortsatt i topp 10 da røyk begynte å velte ut av motoren, og han måtte stoppe opp.

Sebastien Bourdais var for øvrig på banen søndag, åtte dager etter at han brakk bekkenbeinet, hoften og to ribbein i en treningskrasj i 365 km/t. Han brukte krykker for å ta seg rundt.

