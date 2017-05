Glimt fikk luke i 1. divisjon

Ulrik Saltnes ble matchvinner for Bodø/Glimt med sin scoring et drøyt kvarter før slutt. Laget er nå tre poeng foran Start, som overnattet på tabelltopp etter sin derbyseier mot Jerv lørdag.

Ytterligere poenget bak følger Ranheim, som ga fra seg to måls ledelse ved pause og tapte 2-3 for Tromsdalen.

Michael Karlsen og Daniel Kvande scoret det første kvarteret, og Ranheim så ut til å være på vei mot tre nye poeng. Vertene ville det annerledes, og Mathias Abelsen (2) og Håkon Kjæve vendte til hjemmeseier etter pause. Vinnermålet kom i nest siste minutt.

Tromsdalen klatret til tabellens midtsjikt, mens Ranheim altså er fire poeng bak serielederen.

Slo ni mann

Sandnes Ulf på fjerdeplass tapte også terreng med 0-0 mot femteplasserte Ull/Kisa, et resultat ingen av lagene jubler høyt for.

Bortsett fra tetduoen var Levanger høyest plasserte lag som vant i helgen. Laget klatret til 7.-plass med 2-0-seier borte mot et Elverum som måtte spille lenge med bare ni mann.

Erlend Eggen Persgård ble utvist før pause og Rebin Sulaka et snaut kvarter ut i annen omgang. Adria Mateo Lopez og Tom Erik Nordberg scoret for gjestene.

Etterlengtet

Kongsvinger tok en etterlengtet seier med 2-1 over Florø og har nå fire lag bak seg på tabellen. Mats Cato Moldskred og Maikel vendte 0-1 til 2-1-seier.

Fredrikstad er fortsatt sist etter 1-1 hjemme mot Arendal. Kristian Brix berget så vidt poeng for den gamle storklubben med sin utligning tre minutter før slutt.

Mellom Åsane og Strømmen endte det 2-2 etter at Geir André Herrem scoret to ganger for hjemmelaget.

