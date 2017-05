Wenger varsler avklaring til uken

Lørdag kunne Wenger juble for sin sjuende FA-cuptittel. Chelsea ble fortjent slått 2-1 på Wembley etter scoringer av Alexis Sánchez og Aaron Ramsey.

Wenger er tidenes mestvinnende Arsenal-manager, men blant en stor del av fansen har det murret en stund. London-laget har ikke vunnet Premier League siden 2004, og i år havnet laget utenfor de fire beste for første gang under Wengers ledelse.

Mange har tatt til orde for et managerskifte etter over 20 år med Wenger ved roret. Hovedpersonen selv har holdt kortene tett til brystet.

– Vi har et styremøte på tirsdag. Onsdag eller torsdag vil det være mer avklart, sa Wenger etter lørdagens triumf.

Suksessfullt grep

I midten av april gjorde franskmannen et desperat trekk. Wenger gikk bort fra det vante med en forsvarsfirer og gikk over til en 3-4-3-formasjon. Det ga Arsenal løftet klubben trengte etter en tung periode.

Rødtrøyene vant sju av sine åtte siste ligakamper etter endringen. I tillegg ble Manchester City slått ut i FA-cupsemifinalen, mens seriemester Chelsea kom til kort i selve finalen.

– Vi hadde en fantastisk prestasjon allerede fra første minutt i dag. Laget har slitt denne sesongen, men vi har stått sammen og respondert. Jeg sa i forrige uke at denne gjengen vil vinne ligaen med ett eller to gode kjøp, sa Wenger etter FA-cuptriumfen, ifølge BBC.

Stolt

67-åringen troner øverst på listen over mestvinnende managere i FA-cupen. Lørdag gikk han forbi George Ramsey, som vant seks pokaler med Aston Villa mellom 1887 og 1920.

– Jeg er stolt over å ha vunnet denne cupen sju ganger. I tillegg er jeg stolt over å ha vunnet ligaen uten å tape (2003/04-sesongen), avsluttet Wenger.

Matchvinner Aaron Ramsey håper han ser Wenger som Arsenal-manager også neste sesong.

– Selvsagt ønsker jeg at han blir i klubben. Han fortjente dette. Vi endret formasjon og nøt suksess som følge av det. All ære til ham for å ta grep og endre på systemet, sa Ramsey til BBC.

