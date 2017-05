Frustrert Fagermo etter poengdeling

Odd hadde muligheten til å komme opp på samme poengsum som serieleder Rosenborg, men nyttet seg ikke av muligheten. Mens skienslaget hadde litt uflaks som tapte 1-2 for Molde i forrige serierunde, var det heldig som fikk med seg poeng mot Sandefjord.

Hjemmelaget var det klart beste gjennom hele kampen, og ikke minst før pause. Med litt blå øyne kunne vi regne fem brukbare målsjanser for Sandefjord før pause, mens Odd ikke presterte noe som helst.

Det gjorde gjestene heller ikke i 2. omgang. Heller ikke da presterte de en eneste kvalifisert avslutning på mål.

Sandefjords midtstopper Christer Reppesgård Hansen tok seg av det aller meste som kom i hans retning, mens laget selv hadde nesten 15 avslutninger totalt uten nettkjenning. Sandefjords tolv cornere ga heller ingenting.

Hjemmelaget hadde fortjent alle tre poengene, men av og til er ikke fotballen rettferdig. Odds ene poeng var meget godt betalt.

Lilleputter

De beste mulighetene i 1. omgang hadde Sandefjords Victor Demba Bindia og Erik Mjelde, men ingen av dem var treffsikre nok i det avgjørende øyeblikket. Sandefjord spilte uten sin suspenderte spiss og toppscorer Flamur Kastrati. Flere andre sentrale spillere også ute med skade, men spesielt Kastrati var savnet. Med ham på plass ville angrepet vært mer giftig.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var ikke nådig etter det laget hans hadde prestert i 1. omgang.

– Vi ser ut som et lilleputtlag. Det er lenge siden jeg har vært så forbannet, sa 50-åringen i intervjuet med Eurosport.

Svak form

Sandefjord kom til hjemmekampen uten den helt store selvtilliten etter to strake tap i serien (0-5 mot Molde, 0-2 mot Aalesund), i tillegg mønstret vestfoldingene et reservepreget lag som tapte 1-3 for Ørn Horten og røk ut i 2. runde av cupen.

Til tross for glitrende spillevær møtte bare 3736 tilskuere opp i Sandefjord.

Odd stilte uten suspenderte Espen Ruud og skadde Pape Pate Diouf, men begge er nok med igjen til neste kamp 3. juni. Da tar Odd imot Brann hjemme, mens Sandefjord skal til Sogndal.

Odd holder 4.-plassen på tabellen med 19 poeng på 11 kamper. Sandefjords 14 poeng gir 8.-plass før de resterende kampene av den 11. serierunden.

