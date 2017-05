Valencia i United til 2019

Den ferske europaligavinneren skriver på sine nettsider at Valencia har bundet seg til klubben fram til 2019, med mulighet for ett års forlengelse.

– Manchester United har vært livet mitt siden 2009 og jeg er veldig lykkelig over å ha signert ny kontrakt, sier 31-åringen.

– Jeg vil takke manageren for at han har hatt så stor tiltro til meg denne sesongen. Jeg er sikker på at vi neste sesong skal være med å kjempe på alle fronter, sier han videre.

United-manager, José Mourinho sier han var en beundrer av Valencia allerede før han sluttet seg til klubben.

– Men jeg kunne ikke vite at han var en så flott person. Jeg har sagt det før, men det er virkelig et privilegium for oss å ha en så god spiller og person i klubben. Jeg er glad for at han har forlenget sin kontrakt, sier Mourinho.

Valencia så langt vunnet to ligatitler, en FA-cup, to ligacuper og europaligaen med United.

