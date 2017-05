Nordlie mener SIF må gi Skullerud tid

Tor Ole Skullerud overtok et vaklende SIF mot slutten av forrige sesong. Laget skrotet 4-3-3-formasjonen.

Det har Skullerud fått en del kritikk for etter en meget svak sesonginnledningen, der Strømsgodset flørter med nedrykk.

I cupen onsdag bar det nesten ut allerede i 2. runde, men en sen utligning tvang fram forlengning mot 2.-divisjonslaget Skeid. Der berget SIF plassen i neste cuprunde.

– Jeg tippet dem topp fire, men blant annet ny spillestil har gitt dem en treg start, så vi får gi dem litt tid, sier Nordlie til NTB.

– Det er ikke bare å sette ut skoa her mot Skeid. Vi er gode og ikke enkle å ha med å gjøre, fortsetter trenerveteranen.

Oslo-klubben var nær å stå for en sensasjon i cupen.

– Vi er hakket mer ukloke i avgjørende situasjoner, men bortsett fra det er vi helt på høyde med et lag som spiller to divisjoner over oss, sier Nordlie.

Skullerud har tidligere innrømmet at han både grubler og kverner på ting etter en svak sesongstart.

– Jeg tenker ikke så mye om sesongen så langt, annet enn at vi er videre i cupen. Det var viktig og noe vi trengte. Vi har nok å ta tak i når det kommer til Eliteserien, sier Skullerud til NTB.

Strømsgodset får besøk av tabelljumbo Viking, som røk ut av cupen mot 2.-divisjonslaget Egersund torsdag, i Drammen mandag. Godset ligger på kvalikplass etter ti runder med ti poeng. Viking har gjort det enda svakere i vår og står med sju tap og kun fem poeng.

