Duket for prestisjeduell i Stockholm

Elitloppet er et av verdens mest prestisjefylte løp for travhester. Løpet er delt opp i to kvalifiseringsheat med en påfølgende finale. Tre millioner svenske kroner venter vinneren.

I fjor tok den svenske yndlingen Nuncio seg av storløpet etter en reise utvendig leder. I år har han havnet i skyggen av det franske fenomenet Bold Eagle, som før starten i Stockholm har travet inn godt over 30 millioner kroner.

Til sammen har de 16 deltakerne løpt inn enorme 190 millioner kroner, ifølge Equus.

– Bold Eagle elsker bilstart og vil trives på Solvalla dersom underlaget fortsatt er like bra på elitloppsdagen. Jeg tror han vil imponere svenskene. Etter min mening vil det være fordel med to heat, sier den franske stortreneren Sebastien Guarato til det franske tidsskriftet Paris-Turf.

Han er på jakt etter sin 35. Gruppe 1-seier.

Ingen norske

For første gang siden 2013 er Norge uten deltakere i løpet som ble vunnet av Rex Rodney i 1986 og Steinlager i 2005.

– Jeg fikk aldri noen invitasjon til Elitloppet med Lionel. Men det skyldes trolig at jeg hele tiden har vært klar på at vi står over for satse alt mot Oslo Grand Prix 11. juni, sier Gøran Antonsen, eier og trener av Norges beste hest per dags dato.

I slutten av april kusket han selv Lionel til seier i det prestisjetunge Olympiatravet på Åbybanen i Göteborg.

Heller ikke fireåringen Ferrari B.R, som forrige helg satte verdensrekord med kilometertiden 1.09,9 over 2100 meter, blir å se i den svenske hovedstaden i helgen. Kusk og trener Per Oleg Midtfjeld takket høflig nei og har blikket rettet mot derbyløpet på Bjerke i høst.

Fra fastfood til trav

Pierre Pilarski (51) er lykkelig eier av storfavoritten Bold Eagle. Fembarnspappaen slo seg opp som rettighetsinnehaver av McDonald's-kjedene i Frankrike. For noen år siden gjorde han seg selv til mangemillionær ved å selge samtlige kjeder.

– Jeg kjenner meg som en liten gutt som skal se havet for første gang. Veldig nysgjerrig, spent og samtidig imponert, sier Pilarski til svenske Aftonbladet.

For en uke siden ga han bort flere hundre tusen kroner til «Stall 43», en forening i Sverige som jobber for barn med autismespekterdiagnoser.

Elitloppet på Solvalla går som vanlig søndag. Om ikke Norge er representert i hovedløpet, er 17 norske hester på plass i den svenske hovedstaden. I V75-veddemålet lørdag skal tre norske hester i aksjon, mens åtte prøver lykken søndag. Lørdagens tre hester Patricia Hastrup, Gematria og U.S. Male E.P har alle vinnersjanse.

Sistnevnte var kolossalt imponerende da han beseiret et internasjonalt felt på Åbybanen i forbindelse med Olympiatravet.

Søndag skal B.B.S. Sugarlight i aksjon i Sweden Cup.

(©NTB)