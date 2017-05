Svømmestjerne dropper VM på grunn av hjertetrøbbel

Han sliter med urytmisk og svært høy hjertefrekvens, såkalt supraventrikulær takykardi (SVT). Det inntreffer ikke ofte og er heller ikke livstruende. Det er den mest vanlige formen for rytmeforstyrrelse.

Nå er det bestemt at han må gjennom et inngrep for at han skal kunne fortsette karrieren.

Chalmers vant OL-gull på 100 meter fri i Rio de Janeiro i fjor. – Symptomene gjør at jeg må ta grep. Det er aldri noe helt passende tidspunkt for dette, men jeg har opplevde dette på de tre siste store mesterskapene. Derfor har jeg nå tatt den tøffe avgjørelsen om å trekke meg fra VM i Budapest, sier Chalmers.

