Høyesterett avviste Messi-anke

Barcelona-juvelen kom dermed ingen vei med sin anke i saken mot ham, melder den spanske radiokanalen Cadena Ser.

Messi og hans far ble dømt til 21 måneders fengsel da saken var oppe i det spanske rettssystemet i juli i fjor. Dommen, som omhandler tre tilfeller av skattesvik, ble anket på stedet.

Ifølge spanske skattemyndigheter skal familien Messi ha unndratt rundt 40 millioner kroner i skatt gjennom å plassere penger i selskaper i Belize og Uruguay.

Fotballstjernen har hele tiden hevdet sin uskyld og henvist til at faren Jorge har hatt full kontroll over hvordan formuen hans ble forvaltet. I tiltalen konkluderer også påtalemyndigheten med at Jorge Horacio Messi er hovedpersonen bak skattesviket.

Samtidig har det fra aktoratets side vært hevdet at Lionel Messi etter alt å dømme har kjent til sin fars praksis.

Far og sønn Messi slipper å sone i fengsel ettersom det i Spania er vanlig praksis å gjøre straffer på under to år betinget for førstegangsforbrytere.

Saken mot Messi og faren så dagens lys i 2013. Skatteunndragelsene skal ha funnet sted i perioden 2007 til 2009. Pengene stammer fra sponsoravtaler med flere store internasjonale selskaper.

Lionel Messi er dømt til å betale en bot på i underkant av 19 millioner norske kroner, mens faren må ut med i underkant av 14 millioner kroner.

