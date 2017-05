Sam Allardyce ferdig i Crystal Palace

Det skriver Sky Sports tirsdag.

62-åringen signerte en kontrakt på to og et halvt år da han ble ansatt som manager i Crystal Palace i desember, mindre enn tre måneder etter han forlot jobben som England-manager.

Allardyce maktet å løfte Palace-laget fra 17.-plass til 14.-plass og gjorde så klubben beholdt plassen i Premier League.

Nå kan managerkarrieren være over.

- På noen måter har dette vært en vanskelig beslutning, men på andre måter har det vært en enkel, sier Allardyce i en uttalelse.

- Jeg vil kunne nyte livet mens jeg fortsatt er relativt ung og når jeg fortsatt er forholdsvis frisk, til tross for at jeg begynner å merke alle mine 62 år. Mens jeg har energi ønsker jeg å reise rundt og også tilbringe mer tid med min familie og barnebarn uten det enorme presset som kommer med når man er en manager. Jeg skylder min kone og familie det, sa han før han la til at Crystal Palace-jobben mest sannsynlig ble hans siste.

- Dette er det riktige for meg, jeg vet det innerst inne. Jeg har ingen ambisjoner om å ta over en annen klubb, jeg vil ha muligheten til å nyte alle de tingene du ikke kan nyte med de kravene som stilles å lede en fotballklubb, spesielt i Premier League.

(©NTB)