King ble hyllet av lagkameratene

Premier League-klubbens spillere og støtteapparat var mandag samlet til gallamiddag og prisutdeling for å runde av årets sesong. Der fikk den norske landslagsprofilen prisen som årets spiller, stemt fram av spillerne selv.

Bournemouth endte på en sterk niendeplass i årets sesong. I sin takketale røpet King at han mener det er grunn til å sikte enda høyere når ballen ruller igjen til høsten.

– Neste sesong klarer vi kanskje å sikre oss spill i mesterligaen eller europaligaen! Man vet aldri. Vi har et strålende lag her, og jeg har jobbet hardt og gjort mitt beste, sa King ifølge klubbens nettsider.

Keeper Artur Boruc ble kåret til årets spiller av supporterne.

Joshua King endte på 16 ligamål for Bournemouth denne sesongen. For det har nordmannen høstet lovord fra mange hold den siste tiden. Britiske medier har spekulert i at Bournemouth kan komme til å slite med å få beholde måltyven, og Tottenham er én av klubbene som er nevnt som mulig ny arbeidsgiver.

King gikk glipp av søndagens serieavslutning på grunn av en skade.

