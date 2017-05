Fotballklubber i sorg etter terroren i Manchester

– Vi er svært sjokkert over de forferdelige hendelsene på Manchester Arena mandag. Våre tanker og bønner går til alle som er rammet, skriver Manchester United på sin Twitter-konto.

Eksplosjonen som kostet minst 22 mennesker livet utenfor konsertlokalet Manchester Arena, ble ifølge britisk politi forårsaket av en selvmordsbomber. I tillegg ble 59 mennesker såret i den kraftige eksplosjonen.

– Vi vil stå sammen i denne mørke tiden, skriver United-spiller Jesse Lingard.

Onsdag spiller Manchester United finale i europaligaen i Stockholm. Også Uniteds finalemotstander Ajax uttrykker sin sorg på Twitter.

– Våre tanker går til ofrene og de pårørende til alle som er berørt, skriver den nederlandske klubben.

Flere nye sikkerhetstiltak

Det Europeiske fotballforbundet (UEFA) skriver at de er sjokkert over angrepet i Manchester. Forbundet bekrefter at kampen spilles som planlagt, tross angrepet og sier i en uttalelse at det ikke er noe som tyder på finalen er et mål for terrorister.

– UEFA har jobbet tett med lokale myndigheter og det svenske fotballforbundet i mange måneder, og vurdert muligheten for terror. Flere nye sikkerhetstiltak er også iverksatt etter angrepet i Stockholm i april, heter det i uttalelsen.

UEFA oppfordrer alle som skal på kampen til å møte opp så tidlig som mulig da det vil bli grundig sikkerhetssjekk for dem som skal inn. Dette vil føre til forsinkelser for dem som skal inn på Friends Arena.

– Stor sorg

Også den andre Manchester-klubben, City, uttrykker sin sorg etter angrepet.

– Det er med stor sorg vi har hørt om de forferdelige hendelsene i arenaen. Våre tanker går til alle berørte, samt nødetatene i byen vår, skriver Manchester City.

City-spiller Raheem Sterling sier hendelsen er sjokkerende, og at han tenker på og ber for familiene som er berørt.

Så å si samtlige klubber i de øverste disvisjonene hadde tirsdag formiddag kommet med sine kondolanser etter den tragiske hendelsen. Også andre klubber i England og Europa, samt flere spillere har på Twitter uttrykt sin sorg.

(©NTB)