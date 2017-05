Moyes ferdig i Sunderland

Det meddeler klubben selv i en uttalelse.

Moyes maktet ikke å holde Sunderland i Premier League og nå skiller partene lag.

Moyes skal ha informert styret om sin avgjørelse under et møte i London mandag.

- Jeg vil gjerne takke Ellis Short (styreformann) og resten av styret for å ha gitt meg muligheten til å lede Sunderland, samt fansen for alltid å ha vært så lidenskapelig støttende for deres klubb, sier Moyes i uttalelse før han avsluttet.

- Jeg ønsker spillerne og min etterfølger alt godt i deres forsøk mot opprykk tilbake til Premier League.

Styreformann Short sier Moyes forlater uten klubben uten å motta noen sluttpakke.

- Etter å ha jobbet utrettelig gjennom sesongen for å unngå nedrykk har David besluttet å forlate klubben uten kompensasjon, noe som beviser hans karakter.

Sunderland endte sist i årets Premier League-sesong. Laget sanket 24 poeng på 38 kamper.

