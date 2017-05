Tutta tre under par i Virginia

Hun greide fire birdier fredag, men det ble nesten oppveid av tre bogeyer. Hun startet dagen på 10. hull og innledet med birdie på 11. og 15. hull før det ble bogey på 16. og 17. hull. Senere ble det birdie på 4. hull, bogey på 6. hull og birdie på 7. hull.

I åpningsrunden torsdag måtte Tutta tåle dobbeltbogey på 4. hull, men spilte seg stort opp med birdie på 7., 9., 13. og 14. hull.

Foreløpig er hun på delt 25.-plass, men det er før alle har spilt ferdig sin 2. runde fredag.

Foreløpig er Lexi Thompson best. Hun er totalt 11 slag under par etter 14 spilte hull fredag.

Av dem som har spilt ferdig to runder er verdensener Lydia Ko best. Hun er åtte slag under par etter to 67-runder.

