NFF har ikke vært i kontakt med Sveriges Fotballforbund etter kampfiksesjokket

Nå er nordisk fotball i sjokk etter at kampen i Allsvenskan mellom IFK Göteborg og AIK er utsatt som følge av forsøk på kampfiksing. Saken har slått ned som en bombe i Sverige.

– Alvorlig og trist for fotballen, sier Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

Han er konkurransedirektør i Norges Fotballforbund.

Norsk fotball har ikke vært forskånet for saker knyttet til kampfiksing. Kamper i 2. divisjon har vært etterforsket og resulterte i strenge straffer for flere involverte.

– Vi hadde vår sak i 2012, og den var til domsbeslutning i vinter. Vi har hatt dette i Norge. Kampfiksing er svært alvorlig, sier Fisketjønn.

Skjerpet rutinene

Saken ble en tankevekker for NFF og rutinene ble skjerpet.

– Det vi gjorde etter den saken, var å etablere gode rutiner med myndighetene. Det ble laget en egen handlingsplan og vi har fått en egen enhet i Lotteritilsynet. Norsk Tipping er på banen og vi har et eget opplegg inn mot klubbene, sier Fisketjønn.

– I forrige uke fikk vi en stor anerkjennelse fra UEFA. Vi er blant de beste i Europa i kampen mot kampfiksing. Alt handler om å unngå at kamper blir resultatmanipulert, sier Fisketjønn.

– Har du vært i kontakt med Sveriges Fotballforbund om saken?

– Nei, vi har ikke hatt kontakt med svenskene, men har et godt samarbeid i UEFA-regi. Vi avventer litt før vi tar kontakt.

Ikke et problem i Norge

– En ting er elitefotballen, hvor god kontroll kan man ha på at dette ikke skjer nedover i divisjonene?

– Vi har ingen indikasjoner på at dette er et problem i Norge, slår Fisketjønn fast.

Tidligere torsdag ble det kjent at en AIK-spiller skal ha blitt tilbudt en sum penger for å bidra til at laget hans tapte. Gjorde ikke spilleren som utpresser ville, skulle de gå etter både ham og familien.

Det er uklart når torsdagens kamp i Allsvenskan mellom IFK Göteborg og AIK blir spilt.

