Håndballdrama da Elverum tvang fram tredje finale

ØIF Arendal ledet med fire mål ved pause i sitt forsøk på å avgjøre håndballsluttspillet i sin favør, men Elverum kom sterkt etter pause. Seriemesteren var nærmest å avgjøre i ordinær tid, men med 25-25 måtte det spilles to ganger fem minutter ekstra.

Der vekslet lagene innledningsvis på å lede, som de hadde gjort i det meste av annen omgang, men vertene hadde sin siste ledelse på 27-26. Elverum tok ledelsen tre ganger etter det, og siste gang rakk ikke ØIF Arendal å utligne.

Temperatur

Seiersmålet kom på et straffekast fra Josef Pujol bare noen sekunder før slutt. ØIF Arendal gjorde et desperat, forgjeves forsøk på å utligne, og da det ikke lyktes var det tendenser til håndgemeng blant de to lags spillere.

Det var en kamp med høy temperatur, etter at ØIF Arendal vendte den første finalen på bortebane fra 16-21 til 24-21 ved å score kampens åtte siste mål.

ØIF Arendal ledet 14-10 ved pause i returkampen på hjemmebane, men Elverum hentet inn ledelsen før det var spilt ti minutter av annen omgang. Siden fulgte lagene hverandre tett, og bare en gang til (på 20-22) ledet ett av lagene med mer enn ett mål.

Gleder seg

Tamas Ivancsik ble toppscorer for Elverum med åtte mål, mens Oleg Macharashvili scoret ni for ØIF Arendal.

Utfallet betyr at en tredje og avgjørende kamp i Elverum søndag avgjør hvem som blir årets sluttspillmester og får spille mesterliga.

– Det er små marginer. Dette kunne endt hvordan som helst. Vi gleder oss til søndag. Det er slike kamper vi vil oppleve, sa Elverum-trener Michael Apelgren til Eurosport.

(©NTB)