Groenewegen vant, Boasson økte ledelsen

Halvorsen fra Joker-laget var veldig nær seier, men kom akkurat til kort på oppløpet i Brumunddal.

Boasson Hagen forsvarte ikke bare ledelsen han sikret seg med seier på åpningsetappen på 30-årsdagen 17. mai, men sikret seg for 3.-plassen bonussekunder som gjør at ledelsen økte til seks sekunder.

Halvorsen var mer skuffet enn tilfreds etter sin sterke plassering.

– I sykling handler det om å vinne, ikke om å bli nummer to, sa han til TV 2 og kalte 2.-plassen "veldig dårlig".

– Det var en ganske hektisk innspurt. Jeg prøvde å finne et bra hul. Han (Groenewegen) gikk tidlig, og jeg visste det. Jeg var akkurat for sent til å ta ham. Kanskje burde jeg hatt et litt større gir, men jeg kan ikke skylde på det, sa han.

Groenewegen, som har rittet som del av sin oppkjøring til Tour de France, var tilfreds med seieren.

– Det var veldig god laginnsats. Etappen var egentlig ikke så hard, men regnet gjorde det vanskelig. Det er en god seier for laget, sa han.

