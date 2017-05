Allardyce gir Mourinho støtte i kritikk av serieavslutningen

Sam Allardyce leder Crystal Palace, mens Mourinho er mest opptatt av å forberede sitt Manchester United til europaligafinalen onsdag.

Tre dager etter søndagens kamp skal United ut mot Ajax i europaligafinalen på Friends Arena i Solna utenfor Stockholm. En seier i finalen vil bety inngangsbillett til neste års mesterliga for United.

Derfor har Mourinho ønsket at søndagens kamp skulle framskytes, men det har ikke eliteserieledelsen villet hjelpe til med. Premier League skal avsluttes med samtlige kamper søndag klokka 15.00 lokal tid.

Uansett resultatene i sist serierunden vil ikke Manchester Uniteds bli annet enn nummer seks, mens Crystal Palace ikke kan rykke ned.

– De (Premier League) kunne lett ha endret dette i forrige uke og sagt til United at de vil gi klubben den beste muligheten i forsøket på å vinne en europaligatittel, sa Allardyce torsdag.

– Det er en skam at vi ikke er som andre nasjoner, som stadig gjør om på sine terminlister for å hjelpe lagene ute i Europa. Likevel klages det ofte over at våre lag ikke vinner mesterligaen eller europaligaen, fortsatte han.

– Nå man ser på Josés terminliste, så vil kampen mos oss være hans 63. kamp denne sesongen.

Allardyce la til at han har full forståelse for at Mourinho trolig mønstrer et B-lag i serieavslutningen.

