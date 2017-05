Ådals hjemmebane kjørt i stykker av bilvandaler

Episoden har inntruffet i løpet av de to siste døgnene, skriver Ringerikes Blad. Det er laget dype hjulspor i gressteppet, og banen er følgelig ikke egnet for spill på lang tid.

– Det ser ut som en bil har lekt og spunnet over hele banen, sukker Ådal-leder Erik Hagen.

Skadene skal være så ille at banen neppe er i god stand før sommerferien. Nå håper Hagen at synderne skal melde seg. Saken vil da ikke havne på politiets bord.

– Vi hadde en episode for to år siden med to mopeder. Dem fikk vi tatt på fersken. De slapp politianmeldelse. Som straff måtte de klippe banen hele sommeren. Det husker de nok. Samtidig slapp de å få noe på rullebladet, sier Hagen.

