Haukenes tok grep for å redde OL-femmila

27 år gamle Haukenes har for lengst sett seg ut 50-kilometeren under OL i Tokyo i 2020 som sitt store framtidige mål. Derfor ble bergenseren forskrekket da det nylig kom signaler om at favorittdistansen kunne bli borte før sommerlekene i Japan.

Kappgjengernes store utholdenhetsprøve har vært en del av OL-programmet siden lekene i Los Angeles i 1932. De siste årene har den imidlertid slitt med svake seertall på TV og gjentatte dopingsaker, særlig blant russiske utøvere.

Foran Det internasjonale friidrettsforbundets ledermøte i London i forrige måned kom det rapporter om at femmilas eksistens som OL-gren var i fare.

– Det hørtes veldig ut som det skulle skje, men så gikk vi sammen en gruppe kappgjengere og skrev brev (til friidrettspresident Coe). Vi sendte det inn, og det virker som vi har fått medhold i den forstand at de i hvert fall beholder femmila fram til OL i Tokyo. Det er veldig bra, for der har jeg lyst til å ta gull, sier Håvard Haukenes til NTB.

Vært bekymret

– Dere følte dere måtte ta grep?

– Vi følte vi måtte sende en epost til Coe og si «hør her». 50 kilometer kappgang er like mye idrett som løping. Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak. Hver uke og hver måned. Å fjerne en idrett som har eksistert i OL siden 1936, blir helt merkelig, sier bergenseren videre.

Bergenseren legger ikke skjul på at favorittdistansens skjebne har krevd litt energi den siste tiden.

– Jeg har vært veldig bekymret, men har prøvd å legge det litt vekk. Det kunne ha ødelagt for treningen ved at jeg hadde blitt veldig opptatt av det. Det kunne gått utover fokuset mitt, sier han – og tilføyer:

– Målet mitt er å ta OL-gull på femmila en dag. Hadde de fjernet den fra programmet, hadde jeg blitt skikkelig frustrert.

Halvmaraton plan B

Haukenes gikk inn til en meget sterk sjuendeplass på 50-kilometeren under OL i Rio i fjor sommer. Foran OL i Tokyo om drøye tre år ligger lista atskillig høyere.

Nylig viste han også muskler på distansen ved å gå inn til den sterke tiden 3.43.40 under en konkurranse i slovakiske Dudince. Det er inntil videre årsbeste i verden.

Bekymringen for at favorittdisiplinen skulle forsvinne fra OL-programmet gikk så langt at Haukenes hadde tenkt ut en plan B.

– Da måtte jeg bare sagt at jeg skulle bli best i verden på halvmaraton. Det var alternativet. Da måtte jeg bare endret fokuset mitt. Samtidig vet jeg at jeg har talent for å gå femmil. Der er jeg god, smiler bergenseren.

(©NTB)