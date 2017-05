Deila vil skape Godset-kultur i VIF

VIF har hatt en variabel vårsesong og tok en noe heldig 1-0-seier mot nyopprykkede Kristiansund 16. mai. Da snakket Deila om at spillerne hans følte seg redde. Det lover han å gjøre noe med.

Da Deila i sin tid fikk forlenget avtalen med Strømsgodset i 2009, lå drammenserne helt sist på tabellen. Fire år senere ledet han Godset til klubbens første seriegull siden 1970.

– Det er noe av den samme reisen, men vi er langt foran der vi var i Godset den gangen. Vi hadde bare et ungt lag og ingen penger. Her har vi langt bedre muligheter, siden vi har langt bedre fotballspillere enn det jeg hadde i Godset på den tiden. Jeg har også litt mer erfaring. Jeg forventer at det skal gå mye kvikkere denne gangen, men vi har mye å jobbe med. Jeg jobber på samme måte, sier Deila til NTB.

– Kulturen må på plass. Vi hadde en fantastisk treningskultur, lagmoral og jobbet hele tiden med utvikling. Vi var tydelig når det gjaldt spillestil, og det er slike ting vi jobber med hele tiden her også, forteller Vålerengas trener.

Vil blomstre

I Strømsgodset, som hadde langt mindre ressurser enn Vålerenga har nå, traff Deila etter hvert med den ene overgangen etter den andre.

– Vi kunne hentet hva som helst. Det handlet om kulturen vi skapte. Aller snakker om at det var så fantastisk å hente Marcus Pedersen, men det var Marcus som var heldig som fikk oss. Uansett hvem vi hadde hentet på den tiden, hadde de blitt gode hos oss. Var det noen som var dårlig som ble hentet? Det skjedde jo nesten ikke, både spør og svarer Deila samtidig.

– Det er kulturen som skaper spilleren, ikke spilleren som skaper laget. Det er når vi får en trygghet utpå der at folk vil blomstre, er beskjeden fra Deila til utålmodige Vålerenga-fans.

– Han bare fikk vi

Deila innrømmer at Godset knapt visste hva de hentet da den nesten uvirkelige reisen fra tabellbunn til seriegull startet.

– Vi hadde ikke råd til noe annet. Vi hadde knapt sett noen av dem, det gikk på folkemunnet. Bjørn Petter Ingebretsen var og så på U21-landskampene, men jeg hadde ikke sett Marcus (Pedersen) da vi hentet ham. Ola Kamara bare fikk vi. Han fikk ingen annen klubb i Eliteserien. Anders Konradsen hadde jeg ikke sett, mens Stefan Johansen hadde jeg sett en halv omgang i La Manga, innrømmer Deila.

– Det var kulturen som skapte de spillerne, og det skal vi skape her også. Vi har større muligheter og bedre apparat her til å få tak i de spillerne vi både ønsker oss og trenger. Vi må være gode på scouting, understreker Deila.

– Er speider Stig Torbjørnsen (Watford, Udinese og Viborg, tidl. Rosenborg) da en mann for dere?

– Vi får se. Først må vi se hva vi trenger, men Stig er sikkert en flink mann uten at det er noe vi har tenkt på, sier Deila.

