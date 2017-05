Kun små endringer for Northug i OL-sesongen

Ifølge trener Stig Rune Kveen vil det nærmest bli en blåkopi av forrige sesong, men med ett viktig unntak – ingen flere hardøkter i november.

– For Petter sin del handler det om den samme lesten som han har brukt inn til de siste sesongene. Det vil si at det blir mye høyde. Det blir standard opplegg og årsplan som i fjor, og med tanke på samlinger blir det en blåkopi, sier Kveen.

Tør dere satse på samme opplegg som han ikke lyktes noe særlig med sist sesong?

– Nå er selve treningsinnholdet en annen sak. Der må man virkelig lytte til kroppen og holde seg på den riktige side av knivseggen man hele tiden balanserer på, sier Kveen.

Smell

Kveen har fått analysert sesongen og er kommet med følgende konklusjon på hva som gikk galt med eleven: Formsvikten førte til at Northug så vidt klarte å kvalifisere seg til VM i Lahti, men sportslig ble den en stor nedtur for medaljegrossisten.

– Vi er ganske så sikre på at han tøyde strikken for langt, og det er jo det man må unngå, sier treneren.

– Var det noe i forbindelse med høydetreningen det gikk galt?

– Det var en liten tidagers periode etter Beitostølen der han tynte strikken for langt. Petter har jo vært i høyden i ti år og har god erfaring på den biten. Han ble litt revet med, han følte seg veldig bra og kjente at kroppen var utrolig sterk. I den situasjonen ble han litt for ivrig. Vi kommer til å gjøre mye av det samme, men holde oss på riktig side.

Dialog

Northug har ett år igjen av sin særavtale med Norges Skiforbund. Det betyr at han kan fronte sin personlige sponsor fram til neste sesong starter. Da går han inn i landslaget.

– Vi har hatt og vil ha en god dialog med landslagsledelsen framover, sier Kveen.

– Er det noen ny avtale mellom Northug og Norges Skiforbund på gang?

– Petter er landslagsløper med det fritaket han har fram til Beitostølen, svarer treneren.

Ifølge et styrevedtaket i skiforbundet får Northug neppe en lignende avtale på plass etter OL-sesongen.

(©NTB)