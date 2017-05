Det ble aldri noen 16.-maifest på et Ullevaal stadion hvor de mange tommene setene vitnet om laber interesse for laget som ynder å kalle seg Oslos stolthet.

– Vi er ikke gode nok, så hvorfor skal det komme så mange flere? Vi må prestere over tid. Brann spiller god fotball, og da blir det fullt. Slik kommer det til å bli her også, men vi må jobbe med oss selv. Fansen har peiling, sa trener Ronny Deila til NTB.

Han så mye han ikke likte tirsdag.

– Vi ble utrygge da vi tok ledelsen. Vi begynte å slå langt, og folk gjemte seg bort. Jeg ble drit forbanna. Vi blir ikke noe topplag om vi ikke kan spille fotball, men det har vært frykt i denne gjengen over lang tid, og det tar tid å snu.

– Vi må ha stoppere og keeper som kan spille, og vi må ha midtbanespillere som vil ha ballen hele tiden. Der ligger vår største utfordring.

Spesielt før pause var Deilas lag svakt. Den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren har mye å jobbe med før han får orden på klubben som flytter til nytt stadion senere i sesongen.

Først etter 52 minutter skapte Vålerenga sin første, og eneste, store sjanse. I det øsende regnværet var Robert Lundström nådeløs da han skjøt fra spiss vinkel og ordnet ledelse 1-0. Ghayas Zahid sto for det fine forspillet.

Tomme seter

Det ble opplyst om 7226 solgte billetter på Ullevaal på seriefotballens store festdag. Så mange var det neppe innenfor murene på landslagsarenaen. Dette var de tomme setenes kamp, og det på 16. mai, hvor mange av landets fotballarenaer er stappfulle av fansen dagen før nasjonaldagen.

Det var første gangen lagene møttes i obligatorisk seriekamp. Vålerenga fortsetter sin fine hjemmetrend denne sesongen (3-1-1). Deilas lag har fått kjeft for forsvarsspillet denne sesongen, men holdt faktisk nullen for fjerde gang på ni kamper.

– Vi har ikke forsvarsproblemer, iallfall ikke uten ball. Utfordringene er det vi gjør med ballen, sa Deila til NTB.

Reisesyke

Kristiansand var ikke ufarlig denne sure Oslo-kvelden midt i mai, men slet med å skape de virkelig store sjansene. Nærmest var Sondre Sørli etter et langt innkast fra Aliou Coly et kvarter før slutt.

Innbytter Benjamin Stokke var også farlig frempå helt mot slutten, men KBK måtte reise hjem fra nok en eliteseriearena med tap, selv om ett poeng ikke ville vært ufortjent. Kun ett poeng er det blitt på fem bortekamper for laget i Eliteserien.

– Det var de berømte marginene. Vi må bare jobbe knallhardt videre. Vi må være litt smartere, litt mer kyniske og litt mer effektive, så vil det etter hvert gå vår vei, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til NTB.

Gjestenes Kamer Qaka klarte aldri å sette sitt store preg på kampen mot gamle lagkamerater.

Vålerenga, som bykset oppover tre plasser på tabellen, skal ut i to tøffe kamper: Sarpsborg (b) og Rosenborg (h) venter.

For KBK venter to hjemmekamper mot Haugesund og Sogndal.

(©NTB)