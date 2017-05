Norge ute av kvartfinaledansen i hockey-VM

– Det ble tøft i dag. Vi møter verdens beste hockeylag, sier spilleren som er klar for Iserlohn Roosters i tysk ishockey neste sesong.

Canada herjet med Norge i undertall, og tapet betyr at tirsdagens kamp mot Hviterussland blir Norges siste i mesterskapet. Kampen er uten betydning ut over ære og seedingpoeng foran neste års VM.

Bonsaksen sier det underveis i kampen er lett å henge med hodet når de egentlig har gjort et godt VM, men ser at kvartfinaleplassen glipper.

– Jeg er skuffet jeg også, men vi får bare prøve å backe hverandre opp. Nå får vi prøve å legge dette bak oss fortest mulig, sier Bonsaksen til NTB.

Lite å spille for mot Hviterussland

Norge kan fortsatt få pene 11 poeng med seier mot hviterusserne, men selv ikke en slik fin poengfangst var nok til å avansere til neste steg.

Sist gang Norge var i kvartfinale i A-VM var i 2012.

Canada festet grepet på kampen tidlig. Norge ble hardt straffet for to utvisninger på tampen av den første perioden etter noen hektiske åpningsminutter.

Canadas Ryan O'Reilly misset et straffeslag allerede etter 1.52 minutter av kampen. Norges målvakt Henrik Haukeland reddet. Drøye to minutter senere fikk Canadas Wayne Simmonds et mål annullert fordi buret var ute av stilling.

Canada var det klart beste laget gjennom hele 1. periode, og da Mathis Olimb ble utvist kom også målet da Norge var i undertall. Med 17 sekunder igjen av utvisningsminuttene og 2.12 minutter igjen av perioden scoret Canada ved Brayden Schenn.

Samme Olimb hadde bare så vidt rukket å komme på isen før han ble utvist på ny, og også denne gangen utnyttet Canada overtallet. Nå var det Colton Parayko som scoret, og det bare 54 sekunder etter den første.

Kapitulere

Norge hadde ikke sluppet inn mål i 1. periode i noen av de fem første kampene i mesterskapet. Mot Canada møtte de overmakten og måtte kapitulere.

Canadas dominans vedvarte i 2. periode, og etter 34.57 minutter la de på til 3–0 ved Mark Scheifele. Norge var heldige som slapp unna enda en scoring i sekundene før Canada økte ledelsen. Mot slutten kom Norge nok en gang i undertall da Niklas Roest ble utvist, og Colton Parayko benyttet anledningen til gjøre 4–0.

Roest var igjen ute med to minutter da Canada la på til 5–0 med 2.40 minutter igjen av den siste perioden. Ryan O'Reilly scoret.

Nedrykksklare

Norge hadde møtt Canada i 36 OL- og VM-kamper før mandagens oppgjør i AccorHotels Arena i Bercy, Paris. Norges eneste seier kom i 2000 da A-VM ble spilt i St. Petersburg. Det endte med 4–3 til Norge etter at nåværende assistenttrener på dagens landslag, Sjur Robert Nilsen, hadde scoret ett av målene.

Det er allerede klart at Slovenia ryker ut av A-pulja etter dette verdensmesterskapet. Laget har kun tatt ett fattig poeng hittil i mesterskapet. Slovenia blir ikke med i det beste selskap når A-VM arrangeres i Danmark neste år.

