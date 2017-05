Tvilsomt Real Madrid-mål før Ronaldo stjal showet

Real Madrid spiller sin hengekamp mot Celta onsdag og kan skaffe seg tre poengs forsprang før avslutningsrunden. Barcelona topper inntil videre tabellen på innbyrdes oppgjør.

En tvilsom scoring fikk mye av oppmerksomheten da Real Madrid slo Sevilla 4-1 søndag. Sevilla-spillerne protesterte mot et frispark og var opptatt av alt annet enn Real Madrid-forsvarer Nacho, som frekt og freidig banket inn et frispark i det tomme nettet.

Verken spillere, publikum eller TV-seerne så ut til å forstå hva som skjedde på Santiago Bernabéu etter ti minutter. Da Sevilla var mest opptatt av å protestere etter at vertene hadde fått frispark, benyttet Nacho sjansen.

Han hadde trolig ikke fått ta frisparket om han ikke bare sendte det i vei. Dommeren godkjente målet, og de 79.356 tilskuere kikket på hverandre som om de ikke helt forsto hva som akkurat hadde skjedd.

Scoringen sørget for at Real Madrid har scoret i 62 strake kamper. Det har ingen klubber i de fem største seriene i Fotball-Europa klart. For Nacho Fernandez var det første direkte frispark i karrieren. Og det suste rett inn.

Ronaldo-mål

Cristiano Ronaldo er langt mer vant til å score mål. Portugiseren satte inn sitt 400. mål for Real Madrid etter at Sevillas keeper måtte gi en retur på et skudd fra James Rodríguez.

Stevan Jovetic traff treverket to ganger før han reduserte tidlig i 2. omgang og skapte spenning. Da gullrival Barcelona øynet håp fra Frode Olsens gamle klubb, hogg Ronaldo til på ny. Madrid-stjernen banket inn sin annen scoring for kvelden med en kraftfull avslutning.

Toni Kroos, som sto for pasningen på 3-1, la selv på til 4-1. Real Madrid holder dermed stø gullkurs.

Neymar-trippel

Lionel Messi var nokså anonym da Barcelona matchet Madrids seier med 4-1-triumf borte mot Las Palmas. Anført av Neymars hattrick hadde katalanerne få problemer med å vinne på Gran Canaria.

Luis Suárez sto for assisten da Neymar satte inn sitt første mål for kvelden midtveis i 1. omgang. Bare to minutter senere var rollene byttet om og 2-0 et faktum,

Stopperen Pedro Bigas sto for en mektig redusering, etter at han først fikk tak i ballen på egen halvdel og etter samspill med Kevin-Prince Boateng kunne score akkurat slik en spiss ville gjort.

Barcelona-nervene forsvant fort. Bare fire minutter etter reduseringen var Neymar på plass igjen. Ivan Rakitic sto for et lekkert innlegg i retning Suárez, men uruguayaneren nådde ikke fram. Det gjorde derimot rekkekamerat Neymar.

Noen minutter senere var brasilianeren på farten igjen og duket for en spennende serieavslutning. Barcelona håper på hjelp fra Celta onsdag. I siste runde skal Real Madrid til Málaga, mens Barcelona tar imot Eibar.

Sporting Gijon vant 1-0 borte mot Eibar, men rykket ned med én runde igjen å spille. Deportivo La Coruna spilte 0-0 borte mot Villarreal og har tre poeng ned til Sporting under streken. Siden Deportivo har bedre resultater innbyrdes, må Sporting ned i Segunda.

(©NTB)