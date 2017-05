Finsk ishockeyseier la tungt press på Norge

Tsjekkisk 5-2-seier mot Frankrike tidligere mandag var akkurat som de norske håpet, og det så lenge ut til å gå Norges vi også i kveldskampen i Paris.

Sveits åpnet sterkt og ledet 2-0 vel halvveis i første periode etter scoringer av Fabrice Herzog og Joël Genazzi.

Finlands landslagssjef Lauri Marjamäki tok affære og byttet ut keeper Joonas Korpisalo med Harri Säteri. Korpisalo reddet bare fire skudd.

– Säteri gjorde et utmerket innhopp. Vi måtte spille tre mot fem rett etter at han kom inn, og han gjorde noen flotte redninger, sa Marjamäki til MTV etter kampen.

Tross 13-4 i skudd for sveitserne i 1. periode kom Finland seg inn i kampen igjen med Juuso Hietanens overtallsmål i periodens siste minutt.

Brå død

Etter en målløs midtperiode utlignet Mikko Rantanen med en styring i et nytt finsk overtallsspill i tredje periode. Mot slutten av perioden trykket Sveits voldsomt på for et seiersmål, særlig under en finsk utvisning, men kampen gikk til forlengning.

Hadde Sveits avgjort den til sin fordel, ville Norge hatt god sjanse til å nå kvartfinalen selv med et forventet tap mot Canada.

Da Valtteri Filppula slo inn 3-2 etter 2.24 minutters spill i sudden death, lignet det brå død for Norges kvartfinaledrøm.

Canada, Tsjekkia og Sveits er allerede kvartfinaleklare. Blir det ikke minst ett norsk poeng mot canadierne mandag, er også Finland klar for kvartfinale før avslutningskampene tirsdag.

Tirsdag spiller Norge mot Hviterussland og Finland mot Canada. Med finsk tap søndag ville norsk seier og finsk tap i siste runde gitt avansement for Petter Thoresens lag.

Tre klare

I den andre gruppen er USA, Russland og Sverige kvartfinaleklare. Svenskene slo Danmark 4-2 søndag og gjorde slutt på danskenes mulighet til å gå videre.

Nicklas Bäckström var på plass for Tre Kronor søndag, som lagets 19. og siste NHL-spiller. Han scoret ett mål, men rekkekamerat William Nylander overgikk ham med to vakre mål i 2. periode.

USA slo Slovakia 6-1 i samme gruppe og topper tabellen.

Den siste plassen i cupspillet står mellom Latvia og Tyskland, som møtes tirsdag.

