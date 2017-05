Triathlon: Blummenfelt på pallen i Japan

23-åringen var i mål elleve sekunder bak den spanske vinneren Mario Mola, som også vant den japanske løypa i fjor. Blummenfelt så ut til å tape kampen om en pallplass, men på oppløpet kom han seg forbi Henri Schoeman fra Sør-Afrika.

Det skilte tre sekunder opp til den spanske toeren Fernando Alarza.

– Jeg er veldig fornøyd og følte jeg gjorde et sterkt løp. Det var den beste svømmingen noensinne og det gikk lett på sykkel. I T2 (skiftesonen mellom sykling og løp) hadde jeg problemer med en skolisse som gjorde at jeg tapte 10 sekunder. Jeg løp også med en løs skolisse i 10 kilometer. Jeg ga litt opp på de siste fem kilometerne, men bestemte meg for å ikke tape spurten. Jeg var lei av å ikke komme på pallen, sa Blummenfelt.

Nordmannen lå fem sekunder bak teten etter å ha lagt bak seg 1500 meter med svømming. På sykkelsetet holdt Blummenfelt seg i front og var blant dem som styrte feltet. Han ledet konkurransen etter ni runder og 40 kilometer med sykling.

En treg veksling gjorde at Blummenfelt fikk en jobb å gjøre på løpsetappen. Til slutt holdt det til en ny tredjeplass i Yokohama.

Gustav Iden kom på en 22.-plass lørdag. 21-åringen var 2.34 minutter bak vinnertiden. Det var hans andre VM-runde som senior.

Blummenfelt tok EM-bronse i 2015. I fjor sommer var han Norges første OL-deltaker noensinne i triathlon.

