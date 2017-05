Solberg med solid start i Belgia

Johan Kristoffersen er i tet, men Solberg har like mange poeng (95) som sin svenske teamkamerat etter to av fire kvalifiseringsrunder. Duoen kunne glede seg over hver sin «seier» lørdag.

Solberg startet lørdagen med å være 13/100 sekund raskere enn Kristoffersen. Noen timer senere måtte nordmannen se seg slått med 20 hundredeler.

Bakkerud ligger på fjerdeplass før søndagens kjøring. Bergenseren står med 77 poeng. Han ble nummer fire og sju under lørdagens to kvalifiseringsrunder.

VM-runden fortsetter med to nye kvalrunder søndag. De tolv beste sammenlagt går videre til semifinalen.

(©NTB)