Norsk hockeytap for Finland

Det ene poenget kan sikre kvartfinaleplassen, og det var Andreas Martinsen som sørget for det med 29 sekunder igjen å spille av ordinær tid.

For etter en feiende norsk start og norsk ledelse hadde Finland snudd kampen med to scoringer i 2. periode.

Stillingen holdt seg helt til det var i underkant av et halvt minutt igjen av kampen. Norge hadde tatt ut målvakta Lars Haugen og smurte på alt de hadde framover, og utrolig nok kranglet Andreas Martinsen inn utligningen som sørget for forlengning.

Et tent Norge overbeviste i begynnelsen av duellen mot finnene. De fete rockeriffene til AC/DCs «Highway to Hell» var så vidt tonet ut da kampen ble blåst i gang, var det slett ikke til Dantes rike de norske spillerne hadde tenkt seg mot finnene. De dundret i gang og hadde flere fete sjanser i den første halvdelen av 1. periode.

På tampen av perioden viste de at de kan i overtall også. Der har det lugget hittil i mesterskapet. I spill fem mot fire kom 1-0-målet ved veteranen Anders Bastiansen. Han styrte pasningen fra Mattias Nørstebø. 2.-rekka leverte for Norge.

Snudde

Finnene snudde det hele i 2. periode. Etter 25.27 minutter glapp det for første gang, og finnene utlignet til 1-1. Dennis Sveum hadde så vidt satt seg i utvisningsboksen før Finland scoret.

Over- og undertall betyr svært mye i hockey, og mens Norge har klart seg godt i 4 mot 5 så langt i mesterskapet gikk det ille denne gangen. Bare seks sekunder ut i tominutteren nettet Juuso Hietanen.

2.38 minutter senere sendte Julius Honka Finland i ledelsen. Norges målvakt Lars Haugen så ikke utgangen på skuddet og fikk ikke reagert fort nok.

Det sto seg helt til Andreas Martinsen utlignet til 2-2 igjen med under halvminuttet igjen å spille.

Uvisst

Målet kom for øvrig rett etter at Norge var fulltallig etter at Martinsen hadde vært i boksen for det som også må kalles en unødvendig «kjekkasutvisning».

Skulle Norge ta seg til en kvartfinale er det fortsatt uavklart hvor den spilles. Det kan ende med at Norge får fortsette i den franske storstuen i Paris, men minst like sannsynlig er det at hele troppen må forflytte seg til tyske Köln der den andre gruppen har spilt og spiller sine innledende kamper.

Sist gang Norge var i en kvartfinale i A-pulja var i 2012. Norge var også i kvartfinalen i 2011 og 2008.

Kvartfinalene spilles 18. mai. Også semifinalene og finalen spilles i Köln siden det er Tyskland som står som hovedarrangør.

Slik spilles Norges gjenstående kamper i gruppespillet:

15. mai: Canada.

16. mai: Hviterussland.

