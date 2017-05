Atalanta til europaligaen

Bergamo-klubben tok seg til kvartfinalen i daværende UEFA-cupen i 1990/91. De svarte- og blåstripete spilte semifinale i cupvinnercupen i 1988, men klubben er mest kjent for heistilværelsen mellom Serie A og B i hjemlandet.

Forsvareren Andrea Conti satte inn sitt åttende mål for sesongen etter at keepertalentet Gianluigi Donnarumma måtte gi retur på et forsøk fra Leonardo Spinazzola.

Milan er knapt å kjenne igjen fra storhetstiden, men berget ett poeng da Gerard Deulofeu utlignet via en motspiller tre minutter før slutt. Uavgjort var imidlertid nok for Atalanta til å sikre plass i neste sesongs europacup.

– Det er bittert at de scoret. Vi gjorde en feil, og Milan scoret, men vi nådde målet vårt, sa Atalanta-spissen Alejandro "Papu" Gomez.

– Vi begynte å drømme om Europa ved juletider, og vi nådde omsider målet vårt, fortsatte han.

Gjestene fra Milano må derimot vente før plassen i europaligaen er sikret.

I den andre Serie A-kampen i Italia lørdag, vant Fiorentina 3-2 mot Lazio.

Tidligere lørdag hadde Spal sikret opprykk fra Serie B. Ferrara-klubben har ikke spilt i øverste divisjon siden 1968.

