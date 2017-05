Everton gir Barkley tidagers frist

Manager Ronald Koeman virker nokså oppgitt over kontraktssituasjonen rundt 23-åringen.

– Vi ønsker ikke å vente til august. I løpet neste helg må vi ha et svar. Enten aksepterer han kontraktsvilkårene, ellers kommer vi til å selge spilleren, sier Koeman.

Barkley er et stort talent, men ble i påsken slått ned på en nattklubb i Liverpool. Koeman har flere ganger denne sesongen sagt at den offensive midtbanespilleren må gjøre mer for å utnytte sitt store talent. Barkley har igjen ett år av sin kontrakt med de blåkledde.

– Jeg liker å jobbe med spillere som ønsker å bli. Vi jobber allerede med å få inn spillere til neste sesong i de offensive posisjonene, sier Koeman.

Everton endte på sjuendeplass i årets Premier League. Klubben skal spille europaligakvalik allerede i juli.

(©NTB)