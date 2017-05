To norske gull i junior-EM i styrkeløft

Kapstad var helt suveren i sin 72-kilosklasse. Hun var sterkest i knebøy, benkpress og markløft. I knebøy ble det 227,5 kg, og i benkpress ble det europarekord med 150,5 kg.

I markløft løftet hun 205 kg og endte totalt på 583 kg. Det er også europeisk juniorrekord. Hun hadde 217,5 kg på stanga i sitt siste forsøk, men hun var sjanseløs på verdensrekorden.

Birgitte Kielsen var best i knebøy med 250 kg. Hun hadde visse problemer med 152,5 kg i benkpress, men avsluttet med 202,5 kg i markløft.

Det ble også tre norske sølv ved Stine Hamre (84 kg), Lena Sjøl (63 kg) og Kine Fossbakk (+84 kg)

Fossbakk ledet lenge for løfterne over 84 kg. Hun var best i knebøy og benkpress med 217,5 og 165 kg, men i markløft som er hennes svakeste øvelse, ble det bare 172,5 kg. Ungarske Monika Lovas fikk opp 195 kg i markløft og var totalt 2,5 kg foran den norske jenta.

Hamre tok annenplassen i 84-kilosklassen etter 222,5 i knebøy og 130 i benkpress. I markløft hadde hun 202,5 kg – det samme som Kielsen, men hun vant øvelsen på grunn av mindre kroppsvekt.

I 63-kilosklassen hadde Lena Sjøl 187 kg i knebøy, men måtte ha to forsøk på å klare 112,5 kg i benkpress. I markløft var hun i en klasse for seg med 182,5 kg. Hun forlangte 197,5 kg på stanga, men det ble for tungt. Hadde hun klart det, hadde hun også tatt gullet sammenlagt. Det gikk til svenske Matilda Vilmar med totalt 497,5 kg (200-127,5-170). Sjøl hadde totalt 482,5 kg.

Ingvild Hansen i samme klasse åpnet med 177,5 kg i knebøy, men hadde tre mislykkede forsøk på 102,5 kg og fikk ingen totalsum, men avsluttet med 172,5 kg som holdt til annenplassen i markløft.

