Sveits og Finland nærmere VM-kvartfinale

Finland har allerede tapt to ganger i VM og hadde grunn til å frykte en ny smell da Slovenia først gjorde 1-0 og senere utlignet til 2-2, men to mål på et minutt ved Sebastian Aho og Markus Hännikäinen satte finnene i førersetet for godt på vei mot 5-2-seier.

Veli-Matti Savinainen, Mikko Rantanen og Tomi Sallinen scoret også for Finland.

Reto Schäppi, Andres Ambühl og Cody Almond scoret i hver sin periode da Sveits slo Hviterussland 3-0, mens Leonardo Genoni i målet bare trengte å gjøre 14 redninger for å holde nullen.

Sveits er oppe i ni poeng på fire kamper, men de tre gjenstående kampene er mot de antatt sterkeste lagene Canada, Finland og Tsjekkia.

Finland har sju poeng og er også foran Norge, som har en kamp mindre spilt.

Nedrykksduell

Hviterussland er fortsatt poengløs etter fire kamper og ligger stadig dårligere an i kampen for å holde seg i elite-VM. Slovenia har ett poeng, og kampen om å unngå nedrykk vil nok stå mellom de to. De møtes lørdag.

I Köln-gruppen scoret Brock Nelson de to første målene da USA oppskriftsmessig slo Italia 3-0. Anders Lee fastsatte resultatet i overtall i midtperioden.

Jimmy Howard i USA-målet hadde bare ni redninger da han holdt nullen. USA har ni poeng på fire kamper, mens Italia er sist i sin gruppe med ett poeng.

Straffeseier

VM-vert Tyskland er foreløpig inne på kvartfinaleplass etter å ha slått Slovakia 3-2 etter straffeslag i en kamp som ble forsinket av problemer med isprepareringen.

Dominik Kahun scoret på Tysklands første straffeslag. Lagkameratene Brooks Macek og Yasin Ehliz mistet pucken på vei over banen og fikk ikke avsluttet, men det spilte liten rolle all den tid keeper Danny aus den Birken stengte målet.

Tyskland er oppe på fjerdeplass med fem poeng, mens Slovakia har fire.

