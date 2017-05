Ohi skrev Stabæk-kontrakt til 2020

23-åringen har virkelig levert varene for Stabæk i årets sesong og åpnet Eliteserien med hattrick i første kamp. Etter sju mål på like mange kamper var Stabæk tidlig ute med å forlenge Omoijuanfos kontrakt i to år.

– Jeg tenker at dette er bra for meg og bra for Stabæk. Og så vet jeg at når jeg er moden nok, og tiden er inne, så kommer Stabæk til å slippe meg, sier spissen i et videointervju på Stabæks Facebook-side.

– Nå har jeg ikke lyst til å spille i noen annen klubb enn Stabæk. Stabæk spiller den beste fotballen, Stabæk er flinke med unge talenter, og jeg er utrolig glad for å være her, fortsetter han.

Kommende lørdag fortsetter Omoijuanfo måljakten hjemme mot serieleder Rosenborg.

(©NTB)