Mats Zuccarello og Rangers slått ut av NHL-sluttspillet

Senators ledet 3–2 før den sjette kvartfinalekampen tirsdag. De kom best i gang, med god uttelling på skuddene sine i første periode, og ledet 2–0 etter mål av Mike Hoffman og Mark Stone.

Drøye 13 minutter ut i andre periode slo Rangers tilbake, Mika Zibanejad fikk pucken fra Mats Zuccarello og sørget for 1–2 og nytt håp. Det varte ikke så lenge, tre minutter senere var Senators igjen oppe i tomålsledelse etter at Erik Karlsson leverte 3-1-målet.

Tredje periode åpnet med ny giv fra hjemmelaget da Chris Kreider minsket ledelsen til 2–3 før minuttet var gått. Deretter presset de på hele perioden, men uten at det ville seg for New York-laget. Til slutt ble det det canadiske laget som fikk siste mål i kampen, da Jean-Gabriel Pageau scoret sju sekunder før slutt.

Med 4-2-seier i både kamp og kvartfinalekamper sammenlagt er Ottawa Senators første lag i NHL-sluttspillet som er klare for semifinale.

Zuccarello fikk 19 minutter og 33 sekunder på isen.