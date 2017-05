Bakke skrev langtidskontrakt med Sarpsborg

Forlengelsen med Bakke på ytterligere fire år ble presentert på en pressekonferanse onsdag. Også Bakkes assistenttrener Tom Freddy Aune har fått forlenget sin kontrakt med klubben med tilsvarende antall sesonger.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått signert to av Norges beste trenere for de neste fem og et halvt årene, sier styreleder Cato Haug til klubbens nettsted.

– Det er helt i vår stil å tenke kontinuitet og langsiktighet. Vi har ikke tro på det kortsiktige, sier han.

Bakke hadde i utgangspunktet kontrakt ut sesongen 2018, og flere andre klubber har latt seg imponere av 47-åringens jobb i Sarpsborg. Ledelsen i klubben var dermed raskt ute med en kontraktsforlengelse.

Bakke har fortid i Vålerenga, Stabæk og Molde, hvor han var assistenttrener. Han har også hatt hovedtreneransvaret i klubber som Moss og Kristiansund, men ikke i øverste divisjon.

Bakke har spesielt lykkes i arbeidet å la lokale fotballtalenter få sjansen til eliteseriespill.

Laget holder for tiden annenplassen i Eliteserien med 13 poeng. Det er 6 poeng opp til Rosenborg. Forrige sesong ble det en solid sjetteplass med betydelig mindre budsjetter enn sine konkurrenter.

Neste kamp for Sarpsborg er hjemme mot Tromsø 13. mai.

(©NTB)