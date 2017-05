TV 2 skal sende mesterligaen i fotball - har inngått avtale med MTG

TV 2 opplyser tirsdag at kanalen har inngått et samarbeid med MTG (Modern Times Group) som gjør at den skal sende to kamper fra hver mesterligarunde, inkludert sluttspillet.

Inntil nå har kampene i Europas gjeveste klubbturnering vært å se på TV3 og Viasats kanaler.

