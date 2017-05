Sandnes Ulf vant overtidsdrama

– En bitter pille å svelge, sa Kongsvinger-trener Hans Erik Eriksen til Eurosport.

Kongsvinger så ut til å ha berget et kjærkomment poeng da Harald Holter i tredje overtidsminutt slo Nielsen i lufta ved nærmeste stolpe og nikket et hjørnespark i mål til 2-2.

Det gjorde han sekunder etter at Egil Selvik kom inn i Kongsvinger-målet for en ør Saku-Pekka Sahlgren. Målvakten prøvde å spille videre med en blodig bandasje rundt hodet etter en smell han fikk i kollisjon med lagkamerat Nicolai Geertsen, men måtte gi seg og ble sendt til sykehus for en sjekk.

Fortjent

Skaden var årsaken til at det ble lagt til hele sju minutter. På overtid av overtiden fikk Kongsvinger en siste stor sjanse, og da måtte Selvik vise klasse for å berge seieren.

– Det var frustrerende å få baklengsmålet rett etter at keeperen måtte ut. Normalt slipper vi ikke inn mål på corner. Jeg synes vi fortjente å vinne, sa Ulf-trener Bengt Sæternes.

Kjell Rune Sellin ga gjestene ledelsen med første omgangs eneste mål. Kent Håvard Eriksen doblet den med hodet tidlig i annen omgang, men Niklas Castro skapte ny spenning da han ble spilt gjennom og scoret alene med keeper.

Luftgitar

Kongsvinger jublet ellevilt for 2-2-målet på overtid, men Nielsen skulle få siste ord da han fikk løpe uhindret i feltet og nikke inn vinnermålet. Det feiret dansken ved å spille luftgitar.

– Kanskje det beste i hele verden, sa Nielsen til Eurosport om følelsen da han avgjorde.

Med seieren holder Sandnes Ulf følge i tetstriden. Laget er på femteplass, men det er bare ett poeng fram til Ranheim på 2.-plass og tre til serieleder Bodø/Glimt.

Kongsvinger er fortsatt helt sist med bare to poeng på seks kamper.

