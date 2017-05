FIFA fordelte plasser i maxi-VM

Europas kvote øker bare fra 13 til 16 plasser, selv om sluttspillet utvides fra 32 til 48 lag. Samtlige kontinenter får flere deltakere.

Afrika får med ni lag (fire flere enn i dag), Asia åtte, Sør-Amerika og Concacaf (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia) seks hver, Oseania ett.

De to siste plassene skal fordeles gjennom et omspill i VM-vertslandet. Alle kontinenter unntatt Europa får med lag i omspillet, der seks lag kjemper om to plasser.

Friplassen til vertslandet skal fra og med 2026 tas fra kvoten til kontinentet hvor landet hører hjemme.

Trio må vente

Det var spekulert i om FIFA-rådet allerede nå ville godkjenne USA, Canada og Mexico som felles arrangør av det første sluttspillet med 48 lag, siden det ikke finnes andre kandidater. Imidlertid valgte Gianni Infantino og hans råd å gi mulige andre søkere tre måneder til å komme på banen før det treffes en avgjørelse.

Avgjørelsen om å utvide fristen til 11. august må imidlertid godkjennes av kongressen torsdag.

Land fra Europa og Asia kan ikke søke ettersom Russland har VM i 2018 og Qatar i 2022. Det gjør det lite sannsynlig at andre vil være villig til å ta på seg det enorme arrangementet.

Flytter galla

En annen avgjørelse som ble fattet av FIFA-rådet tirsdag var å flytte gallaen for kåring av årets spillere og trenere fra Zürich til London og avvikle den allerede 23. oktober. Tidligere har seansen funnet sted i begynnelsen av januar.

