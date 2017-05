FIFA bytter ut etikkvokterne

Det er trolig bakgrunnen for at tirsdagens rådsmøte i Bahrains hovedstad Manama gikk langt over tiden. Flere rådsmedlemmer har uttalt at de ville gi ny tillit til Eckert og Borbely, som har vært sentrale i den etiske oppryddingen i Det internasjonale fotballforbundet.

Begge ønsket selv fire nye år i vervet.

FIFA-president Gianni Infantino og hans råd nominerte i stedet den greske dommeren Vassilios Skouris og den colombianske advokaten Maria Claudia Rojas til FIFA-kongressen som torsdag skal velge ny etisk komité.

Integritet

Borbely har ledet det utredende kammeret av komiteen, Eckert det dømmende kammeret. De har sammen bidratt til utelukkelsen av en rekke tidligere fotballtopper, deriblant Sepp Blatter og Michel Platini.

– Jeg vil at Eckert og Borbely får fortsette sitt arbeid. De har levert avgjørende bidrag til gjenopprettingen av FIFAs integritet, sa Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel til DPA på vei inn til rådsmøtet.

Til sammen har den etiske komiteen behandlet saker som involverer over 60 FIFA-funksjonærer. Komiteen gransket i fjor også mistanker mot Infantino, men fant ikke noe ulovlig og henla saken.

Gisler

Infantino skal privat ha uttrykt at han og FIFA-rådet føler seg som "gisler" for den etiske komiteen, noe han offentlig imidlertid har benektet å ha sagt.

Skouris er ikke hvem som helst. Han var president for EU-domstolen i Luxembourg i 12 år fram til 2015.

