Rekordjevn gullkamp for Berg 

Det gjenstår tre serierunder, og Bergs Videoton og Budapest Honved er likt med 56 poeng.

De to topplagene møtes også i den siste kampen for sesongen om snaut tre uker. Målforskjell og innbyrdes oppgjør er ofte det som avgjør, men ikke i Ungarn.

– Ingen av delene. Her er det antall seirer totalt som gjelder. Den har jeg ikke hørt om før, men regelen er slik. Da er det bare å rette seg etter den selv om vi har scoret flere mål, har bedre målforskjell og slått dem to ganger, sier Berg til NTB.

Videoton har tolv mål bedre målforskjell enn Honved og også stoppet rivalen i begge sesongens seriekamper.

Men Honved står nå med 17 seirer mot Videotons 16. – Mye kan jo skje mot slutten, men vi møter dem jo i siste kamp. Så får vi hvordan det er med poeng da, sier Berg.

Vant

Det kan fort vekk bli slik at Videoton må slå Honved borte for å kunne ta gullet. Begge toppkandidatene har to vriene kamper før «seriefinalen».

Berg vant det polske ligamesterskapet i sin debutsesong som Legia Warszawa-trener. Det skjedde for tre år siden. Tross gode resultater ble han sparket halvannet halvt år senere.

Bergs nåværende kontrakt med Videoton løper til neste sommer. Vinneren av den ungarske ligaen får sjansen tidlig i mesterligakvalifiseringen.

Nummer to og tre er sikret kval-spill for europaligaen. – Verken den ungarske ligaen eller Videoton er ranket høyt. Så det blir en tøff vei uansett, sier Berg.

(©NTB)