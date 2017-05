J17: Norge klar for EM-semifinale

De norske jentene leverte under press. Før kampstart var det klart at Norge måtte vinne for å ta seg videre på Englands bekostning.

I torsdagens semifinale skal Norge bryne seg på Tyskland. Nederland – Spania utgjør den andre semifinalekampen.

Mot England ble Jenny Olsens scoring etter åtte minutter startskuddet for en sterk første omgang av landslagstrener Børje Sørensens utvalgte. De engelske jentene hadde initiativet i åpningen, men etter 1-0-målet tok Norge kommandoen og kom til flere sjanser.

Den første scoringen kom da Olsen fikk en flott gjennombruddspasning fra Olaug Tvedten. Lyn-spissen plasserte ballen i venstre hjørne.

Etter 33 minutter stanget Malin Sunde inn 2-0 på et frispark. Også denne gangen var Tvedten nest sist på ballen.

I annen omgang styrte England banespillet, men trøblet med å skapte sjanser mot Norges velorganiserte forsvarsfirer.

Mandagens kamp ble utsatt i fire timer på grunn av kraftig regn i den tsjekkiske byen Plzen.

Norge tapte den første gruppekampen mot Nederland 1-3, men vant 1-0 over Irland i kamp nummer to. Med triumf også mot England holdt seks poeng til semifinaleplass.

