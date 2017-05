Chelsea hårsbredd unna gullrus

Scoringene til Diego Costa, Marcos Alonso og Nemanja Matic sendte samtidig gjestene fra Nordøst-England ned til mesterskapsserien etter kun én sesong på øverste nivå.

Med mandagens bunnsolide seier er Chelsea bare én fattig trepoenger unna sin andre Premier League-tittel på tre sesonger. Med tre kamper og tilsvarende like mange matchballer igjen tror få, om noen, at de blåkledde snubler på målstreken.

Tottenhams 0-1-tap for West Ham før helgen har åpnet for at Antonio Contes bunnsolide mannskap kan slippe gulljubelen løs om de gjør jobben borte mot formsvake West Bromwich fredag kveld.

Tent

Det var et heltent hjemmelag som entret Stamford Bridge-matta. Allerede etter to minutter skjøt Alonso ballen i tverrliggeren etter å ha blitt servert av Cesc Fàbregas. Sistnevnte skulle senere sette tonen med glitrende spill og to assists.

Kveldens første nettkjenning kom da Costa enkelt plasserte et Fàbregas-innlegg mellom beina på keeper Brad Guzan etter 23 minutter. Boros høyreback Fábio forsøkte panisk å klarere unna, men maktet aldri å få en fot på ballen.

Guzan måtte oppgitt konstaterte at alle Chelseas mål fant veien til nettmaskene mellom beina hans. I det 34. minutt dunket Alonso inn 2-0 fra svært spiss vinkel.

Overkjørsel

Chelsea kunne lett vunnet med langt større sifre. Spesielt i annen omgang ble Middlesbrough totalt kjørt over i banespillet. Annen omgang var bare ett minutt gammel da Pedro hamret ballen i tverrliggeren.

Etter flere enorme sjanser kom til slutt 3-0 etter 65 minutter. Fàbregas tuppet ballen til Matic, som dempet den med brystet og dunket den under Guzan. Det var serberens første scoring på Stamford Bridge.

Chelsea topper tabellen sju poeng foran Tottenham. Om det ikke blir seier mot WBA fredag, har London-laget nye sjanser i hjemmekampene mot Watford og Sunderland.

