Mot nytt norsk nervedrama i hockey-VM

Kampen mot Sveits ble betegnet som en nøkkelkamp med tanke på en eventuell plass i kvartfinalen, og med tap blir den veien atskillig tyngre.

– Håpet om kvartfinale er til stede ennå, men nå må vi hvile litt. Jeg ser at gutta er slitne, så får vi være klare til neste kamp, sa landslagssjef Petter Thoresen til Eurosport.

Da Sveits la på til 3-0 i overtall midtveis i 3. periode var det over. Stortalentet Pius Suter scoret da Martin Røymark satt i utvisningsboksen.

– Vi var rett og slett ikke gode nok i dag. Det er frustrerende nok for å si det sånn, sa Thoresen.

Etter en 1. periode som var jevnspilt og der Norge vant skuddstatistikken 10-9, så overtok sveitserne helt i 2. periode.

– Vi scorer ikke mål. Det var litt mer positivt i tredje periode enn i andre, men når vi ikke scorer i overtall blir det vondt, sa landslagssjefen.

Ikke med

Norge hang ikke med i svingene, og det var fortjent da Sveits tok ledelsen ved Reto Schäppi etter 32.04 spilte minutter. Norges målvakt Henrik Haukeland var uten mulighet da Schappi fikk sjansen på bakre stolpe.

Haukeland fikk VM-debuten etter at Lars Haugen sto mot Frankrike dagen før.

Knappe to minutter etter det første baklengsmålet kom nummer to i sekken for Norge. Sveits kombinerte raskt, og det norske forsvaret hadde ikke tempoet inne. Cody Almond sørget for at det ble 2-0.

Sveitserne hadde også et skudd i tverrliggeren på stillingen 0-0 som fort kunne ha gått i mål.

Norge skapte lite trafikk foran den sveitsiske målmannen, og Patrick Thoresen var nærmest scoring for Norge etter fem minutters spill av perioden.

Sveits vant periodens skuddstatistikk overlegent med 15 mot 4. Begge målene til Sveits kom i spill 5 mot 5.

Akkurat som mot Frankrike endte en jevnspilt 1. periode uten nettkjenning. Norge var mer på hogget i åpningsperioden enn de var lørdag. Tre ganger var Norge i undertall uten at Sveits klarte å utnytte det. Norge var gode i undertall også mot Frankrike og fikk skryt av landslagstrener Petter Thoresen for det etter kampen.

Denne gangen holdt undertallsspillet bare fram til siste periode, men da var da også i kampen i realiteten avgjort.

Skrell

Tidligere søndag kom VMs hittil største overraskelse da Frankrike vant hele 5-1 over Finland. Finland ble verdensmester i 2011 og var tapende finalist mot Canada i VM-finalen sist år. Denne gangen er kanskje ikke den finske troppen av ypperste merke?

Den franske storseieren kom på samme dag som nasjonen valgte seg Emmanuel Macron som landets nye president for de kommende fem årene.

Slik er Norges videre program i gruppespillet:

9. mai: Slovenia

11. mai: Tsjekkia

13. mai: Finland

15. mai: Canada

16. mai: Hviterussland

Kvartfinalene spilles 18. mai.

