Mørk før finalen: – Dette er kremen av kremen

Det ble klart etter 26-20 over Buducnost Podgorica i semifinalen. På NTBs spørsmål om hvor hun vil plassere en mesterligatriumf, kommer svaret like raskt som et snertent underarmsskudd.

– Det vil være toppen rett og slett, kort og godt.

– Høyere enn noe med landslaget?

– Ja, dette er jo kremen av kremen. Du får det ikke bedre. Dette er hakket bedre enn landslagsnivået fordi lagene er satt sammen av spillere fra mange nasjoner.

Med seg på Györ-laget har Mørk keeper Kari Aalvik Grimsbø. På motsatt side av finalebanen er en annen kjenning: Camilla Herrem og hennes makedonske Vardar Skopje.

I 2011 var Mørk med på å vinne mesterligaen med Larvik. Hun scoret fire mål totalt da spanske Itxako Navarra ble slått over to kamper.

Men det var før Final 4-konseptet, semifinaler og finale samme helg, kom på banen. Det har løftet mesterligastatusen ytterligere.

Annerledes

I Györ er spansketreneren Ambros Martins ord lov. Og høyt på hans liste kommer kollektivt spill og rullering. Det betyr en noe annen hverdag enn hva Mørk hadde i Larvik og har på landslaget.

– Jeg føler at vi spiller som et lag, og da er det ikke nødvendig for meg å lage så mange mål. Neste gang er det kanskje min tur.

– Har flyttingen til Györ gjort at du tenker litt annerledes?

– Jeg vet at jeg ikke kommer til å skyte ti ganger i løpet av en kamp. Jeg må forsøke og være mest effektiv. Det er nok den store forskjellen og kanskje også utfordringen i starten. Jeg har en annen rolle i laget, og jeg skal være der når det gjelder, sier Mørk til NTB.

Hun har i løpet av sesongen også fått noe spilletid i forsvar. Det har det ikke vært noe av på landslaget.

Langt nede

Etter sitt ene mål lørdag er Mørk oppe i 474 mesterligascoringer.

Dit er hun kommet på bare vel seks sesonger. Hun gikk glipp av nesten to på grunn av skader.

Norge tok ikke OL-gullet i Rio de Janeiro. Der var Mørk en av mange norske spillere som ble helt utslått etter semitapet for Russland.

I EM kom deler av en revansj da Norge slo Nederland i finalen. Der ble Mørk den store spilleren og også toppscorer i mesterskapet.

