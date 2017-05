Åttemålsseier til LSK Kvinner

Hjemmelaget ledet 4-0 til pause, og i annen omgang ble det scoret fem nye mål.

Guro Reiten og Sophie Romàn Haug scoret tre hver, mens Anja Sønstevold, Isaball Bachor og Ingrid Kvernvolden også fikk nettsus.

Trine Skjelstad Jensen scoret Grand Bodøs trøstemål da hun satte inn 1-8-scoringen.

LSK klatrer til tredjeplass på tabellen, tre poeng bak serieleder Avaldsnes.

Stabæk var serieleder før bortekampen mot Avaldsnes søndag, men hjemmelaget sikret 2-1 på tampen og tok seg opp på tabelltoppen.

Emily Gielnik sendte Avaldsnes i føringen etter 39 minutters spill, men Stabæk utlignet på overtid ved Melissa Bjånesøy. Like etterpå sørget imidlertid Synne Vatnem for 2-1 og stor jubel for Avaldsnes.

Resultatet gjør at Avaldsnes topper med ti poeng etter fire runder. Tabelltoer Stabæk har ni poeng. Fjerdeplasserte Klepp slo Medkila 5-0 på bortebane tidligere søndag. Tameka Butt scoret hele fire mål for gjestene, mens Hege Hansen satte inn lagets femte.

(©NTB)