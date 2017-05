Landslagssjef vil fjerne håndball fra OL-programmet

Nikolaj Jacobsen er dansk landslagssjef og trener samtidig den tyske storklubben Rhein-Neckar Löwen. Han mener det blir vanskeligere og vanskeligere å hente gode spillere til den fysisk tøffe tyske bundesligaen – som følge av totalbelastningen spillerne står overfor.

Jacobsen mener håndballens største stjerner bevist søker seg til andre ligaer for å oppnå redusert belastning.

– Det er ille at de dyktigste spillerne ikke vil spille i verdens beste liga, for akkurat det er bundesligaen med god margin. Det er samtidig ingen pauser. Derfor kan det være at man skulle droppe håndball i OL, sier landslagssjefen til Ekstra Bladet.

Han mener sommerolympiaden er det mest naturlige stedet å kutte.

– Det ødelegger for mye. Selv synes jeg det hadde vært synd, men jeg er absolutt ikke tilhenger av å skjære ned på EM eller VM, sier Jacobsen.

Hvert år spilles det EM eller VM i januar. Den danske håndballprofilen mener den ordningen er helt nødvendig for å bevare håndballens interesse.

Jacobsen peker på at det tøffe kampprogrammet i Tyskland fører til at flere stjerner velger å gå til andre store klubber som makedonske Skopje, polske Kielce, franske Paris Saint-Germain eller spanske Barcelona.

De fem nevnte klubbene har begrenset motstand i den hjemlige ligaene, og kan koste på seg å spare enkelte spillere i perioder.

