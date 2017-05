Hull i trøbbel etter nedtur mot Sunderland

Sunderland hadde ikke vunnet en seriekamp siden 4. februar (4-0 mot Crystal Palace). Resultatet lørdag gjør at Hull kun er to poeng foran Swansea på nedrykksplass, men «tigrene» har en kamp mer spilt enn waliserne.

Swansea tar imot Everton senere lørdag. «Svanene» har 32 poeng før oppgjøret.

Sunderland, som står med 24 poeng, fikk en liten opptur etter at nedrykket ble klart forrige serierunde. Billy Jones og Jermain Defoe scoret for David Moyes' lag.

Marco Silva hadde til gode å tape på hjemmebane som Hull-manager, men Sunderland sørget for å gi ham en nesestyver. Nå må portugiseren håpe på hjelp fra Ronald Koeman og Everton.

Sjanserikt

Gjestene fra Sunderland kunne tatt føringen etter bare tre minutters spill. Billy Jones la inn til George Honeyman, men 22-åringens heading fra god posisjon gikk like utenfor.

Etter 20 minutter fikk Sam Clucas muligheten for hjemmelaget. Ballen falt ned til Clucas etter klabb og babb i feltet, men Sunderland-keeper Jordan Pickford reddet avslutningen. Like etter prøvde Hull-kaptein Harry Maguire seg fra distanse, men ballen føk like utenfor.

Jermain Defoe har hatt måltørke for Sunderland den siste tiden, en tørke som tok slutt lørdag. Spissveteranen sløste imidlertid med sjansene. Først prøvde han seg fra distanse i det 28. minutt, men ballen gikk like til side for mål. Kort tid etter pause fikk han en kjempemulighet alene med keeper, men avslutningen ble altfor svak fra prima posisjon.

Før pause ville Hull ha straffe. Oumar Niasse brassesparket ballen i albuen på John O'Shea inne i boksen, men vertene fikk ikke gehør av dommer Michael Oliver.

Pickford i form

Hull-spillerne fortsatte å jakte scoring etter hvilen. Polske Kamil Grosicki la flott inn fra venstrekanten, men Alfred N'Diayes avslutning fra kloss hold ble for svak. N'Diaye klarte ikke stokke beina i avslutningsøyeblikket.

Lazar Markovic og Abel Hernández fikk begge gode muligheter til å sende Hull i føringen, men i stedet var det Sunderland som rystet vertene. Etter 69 minutter stusset O'Shea en corner videre inn i feltet, og der dukket Billy Jones opp. 30-åringen stanget inn 1-0 til bortelaget.

Hull prøvde å svare, og Hernández fikk igjen en mulighet fra god posisjon. Fra kort hold var det imidlertid Pickford som igjen vant duellen. Sunderland-keeperen var i form for gjestene, slik han har vært det flere ganger tidligere denne sesongen. Pickford har blitt koblet vekk fra «The Black Cats» etter at nedrykket ble klart.

Vertene kastet fram alt i jakten på en utligning på tampen, men Sunderland holdt unna. Defoe scoret på overtid og sørget for 2-0-seier, selv om han trolig var offsideplassert. Det var hans 15. mål i serien denne sesongen.

